Mardin'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bir apartmanın asansörü zemine düştü.
Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkarılan yaralılara ambulansta müdahale edildi.
Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Asansör Düştü: 4 Yaralı - Son Dakika
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