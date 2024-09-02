Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Mardin\'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Mardin'de gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda Vali Tuncay Akkoyun, iç güvenlik ve terörle mücadele konularında yürütülen çalışmaları açıkladı. Geçtiğimiz ay, PKK ve FETÖ'ye yönelik 23 operasyon düzenlenirken, 43 kişinin gözaltına alındığı ve 8'inin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, sınır güvenliği ile ilgili 123 yasa dışı geçiş teşebbüsü engellenirken, narkotik suçlarla ilgili 72 operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

02.09.2024 16:49
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Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Alev ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, güvenlik güçlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Güvenlik kuvvetlerinin gayretli çalışmaları, vatandaşların iletişim ve işbirliği içerisinde, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağladıklarını aktaran Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu belirtti.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü belirten Akkoyun, "Bu anlayışla ağustos ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 23 operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 43 kişiden 8'i tutuklandı." ifadesini kullandı.

Vali Akkoyun, terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında da 8 uzun namlulu silah, 10 ruhsatsız av tüfeği, 69 ruhsatsız tabanca ve 1774 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Geçen ay Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 123 kişinin, hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini vurgulayan Akkoyun, sınırı geçmeye teşebbüs eden 10 şüphelinin yakalandığını, yapılan ilk incelemede bölücü terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 zanlının adli mercilere sevk edildiğini bildirdi.

Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmaları hassasiyetle devam ettirdiklerini dile getiren Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında geçen ay yapılan 72 operasyonda, gözaltına alınan 10 kişiden 8'inin tutuklandığını anlattı.

Siber suçlar kapsamında düzenlenen 3 operasyonda, yakalanan 11 kişiden 6'sının tutuklandığını belirten Akkoyun, geçen ay 79 bin 573 aracın denetlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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