9\'uncu kattan düşen 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde yer alan bir binada ikamet eden 11 yaşındaki kız çocuğu E.T. 9'uncu kattaki dairelerinin balkonundan iddiaya göre dengesini kaybederek zemine düştü.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde E.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E.T'nin cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E.T'nin ölümünün kaza mı, intihar mı ya da cinayet mi olduğunun belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.