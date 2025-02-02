Mardin\'de Bir Dairede Yangın Çıktı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı Emek Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,