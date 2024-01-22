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Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucunda kocası tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Zanlı ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mardin\'de eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı
22.01.2024 - 00:27,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde eşini bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde Şiyar E. ile karısı Vatfa E. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şiyar E, eşi Vatfa E'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şiyar E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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