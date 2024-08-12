Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı

Mardin'de aranan 2 hükümlü, kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından cezaları olan hükümlüler, emniyet işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

12.08.2024 21:18
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Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 27 yıl 8 ay 24 gün ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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