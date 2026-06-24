Mardin'de Hakim ve Savcılara Veda Programı - Son Dakika
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Mardin'de Hakim ve Savcılara Veda Programı

Mardin\'de Hakim ve Savcılara Veda Programı
24.06.2026 14:58
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HSK'nın kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcılar için Mardin'de veda programı düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen Mardin Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

Merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte görev yapan hakim ve savcıların bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut ise görev süresi boyunca Mardin'de güzel dostluklar edindiğini ve iyi hatıralarla ayrılacağını ifade etti.

Mardin'i ve insanlarını çok sevdiğini kaydeden Akbulut, "Buraya gelirken bu şehri ve bu şehrin güzel insanlarını bu kadar çok seveceğimi bilmiyordum. Mardin bana birbirinden güzel hikayeler kazandırdı. Bu güzel hatıralar için Mardin'e teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Adalet Komisyon Başkanı Ramazan Yurteri, Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, Mardin 1. İdare Mahkemesi Başkanı Halil Yolal, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan ile görev yerleri değişen hakim ve savcılar katıldı.

Kaynak: AA

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