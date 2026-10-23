Mardin'de havuz sonrası rahatsızlandığı ihbar edilen 36 yaşındaki kişi hastanede öldü

Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zihinsel engelli Canan S'nin (36) "kapalı yüzme havuzunda yüzüp çıktıktan sonra rahatsızlandığı" yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Canan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Canan S'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.