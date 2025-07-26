Mardin'de Hızlı Araç Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Hızlı Araç Kazası: 4 Yaralı

Mardin\'de Hızlı Araç Kazası: 4 Yaralı
26.07.2025 17:51
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Mardin'de 130 km/h hızla makas atan otomobil, 3 araca çarparak kazaya sebep oldu, 4 kişi yaralandı.

MARDİN'de sürücüsünün 130 kilometre hızla trafikte makas attığı otomobil, 3 araca çarptı. Otomobildeki 4 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı, araç içinden cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, 22 Temmuz'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün trafikte hız yapıp makas atarak ilerlediği otomobil, bir minibüse ardından da hafif ticari araç ve kamyonete çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı, otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hız sınırı 50 kilometre olan yolda otomobilin hız göstergesinin 130 kilometreyi gösterdiği, trafikte makas atarak ilerlediği ve kazanın meydana geldiği anlar yer aldı.

AYNI CADDEDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazanın yaşandığı Vali Ozan Caddesi'nde, 14 Temmuz 2024'te de Nurullah Çiçek'in makas atarak ilerlediği 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'ya (11) çarpmıştı. Kazada İbrahim Halil ve Orhan Kemal hayatını kaybetmiş, sürücü ise tutuklanmıştı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Hızlı Araç Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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