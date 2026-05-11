Mardin'de İki Otomobilde Yangın

MARDİN'in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde 2 ayrı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Midyat ilçesine bağlı merkez Gölcük Mahallesi'nde seyir halindeki 35 BSP 036 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Sürücü otomobili sağa çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Yenikent Mahallesi'nde de park halindeki otomobilin motor bölümünden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, yangını söndürdü.

Her iki otomobilde hasar oluşurken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

