Mardin'de İlk Kapalı Böbrek Ameliyatı

MARDİN'de 12 yaşındaki Mehmet Nurullah Aslan, kapalı yöntemle yapılan böbrek ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berkay Eren, "Operasyonun kapalı yöntemle Mardin'de ilk kez gerçekleştirilmesi bizim için çok önemli dedi.

Şırnak'ta yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Nurullah Aslan, Mardin'de kapalı yöntemle yapılan böbrek ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Aslan, uzun süredir devam eden sağ yan ağrısı şikayetiyle Şırnak'tan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde yapılan değerlendirme, tetkik ve görüntülemeler sonucunda Aslan'ın böbrek çıkış kanalında darlık olduğunu tespit edildi. Değerlendirmenin ardından çocuk hastalarda görülen üreteropelvik bileşke (UPJ) darlığının tedavisine yönelik laparoskopik pyeloplasti ameliyatı, Mardin'de ilk kez başarıyla uygulandı. Operasyonun ardından Aslan, sağlığına kavuştu.

Üroloji Uzmanı Op Dr. Berkay Eren, gerçekleştirilen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, kliniklerinde yaptıkları değerlendirme, tetkik ve görüntülemeler sonucunda hastanın böbrek çıkış kanalında darlık olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sintigrafi incelemesinde idrarın böbrekten çıkışında gecikme olduğunu gördük. Ayrıca böbreğin önünden geçen bir damarın idrar kanalına baskı yaptığını belirledik. Bu sorunu çözmek amacıyla kapalı yöntem olarak bilinen laparoskopik cerrahi ile tedavi uyguladık. Daralmış bölgenin onarımını başarıyla gerçekleştirerek idrar kanalını yeniden sağlıklı hale getirdik. Bu ameliyatın laparoskopik, yani kapalı yöntemle Mardin'de ilk kez gerçekleştirilmesi bizim için ayrıca önemlidir. Laparoskopik cerrahinin açık ameliyatlara göre daha küçük kesilerle yapılması, ameliyat sırasında daha az kanama olması, ameliyat sonrası ağrının daha az hissedilmesi ve hastanın günlük yaşamına daha kısa sürede dönebilmesi gibi önemli avantajları bulunmaktadır. Artık çevre illerde yaşayan hastalarımızın daha uzak merkezlere gitmeden ilimizde modern cerrahi yöntemlerle tedavi olabilmesi mümkündür.

Mehmet Nurullah Aslan ise ameliyatının iyi geçtiğini belirterek doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,