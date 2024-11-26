Mardin'de beklenen mevsimin ilk karı akşam saatlerinde başladı. Mardin Valiliği, tarihi dokusu ve mimarisiyle kar altındaki kentin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Valilik paylaşımında, "Mardin'in tarihi silüeti, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünmesi, eşsiz görüntülere sahne oldu. Tarihi sokaklarda adım atarken, karla örtülü geçmişin izlerini beyaz sessizlik içinde keşfetmek, huzurlu ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor" ifadelerine yer verildi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Mardin'de İlk Kar Geldi: Tarihi Şehir Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
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