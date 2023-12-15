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Mardin'de İsrail'i protesto eden STK'lar - Son Dakika
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Mardin'de İsrail'i protesto eden STK'lar

Mardin'de faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin'e destek çağrısında bulundu. Şakir Nuhoğlu Camii önünde gerçekleştirilen eyleme katılanlar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yaparak İsrail'in zulmüne karşı durulması gerektiğini belirtti.

Mardin\'de İsrail\'i protesto eden STK\'lar
15.12.2023 - 17:05,
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MARDİN'de sivil toplum kuruluşları, cuma namazı çıkışı İsrail'i protesto ederek, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

İsrail'in, Gazze'ye sürdürdüğü saldırılar nedeniyle kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Şakir Nuhoğlu Camii önünde toplanarak İsrail'i protesto etti. 'Gençler Kudüs için buluşuyor' adıyla yapılan eyleme katılanlar, sık sık 'Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam? sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Yahya Önen, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade ederek, 'O nazlı mihraba ve kadim civana sahip çıkmak Müslümanlar için bir akide meseledir. Uğruna destanlar yazılan Mescid-i Aksa ve Filistin meselesine sahip çıkmak, ahde vefanın bir gereğidir. Büyük şeytan Amerika; kan emici, vampir İngiltere; bu iki zalim devletin yavru beslemesi olan katil terör devleti israil başta olmak üzere dünya üzerindeki bütün coğrafyalarda kan ve gözyaşının müsebbibi, işgalci emperyalist terör devletleridir. Tarih bir kez daha sözde insan hakları martavalları, uluslararası hukuk hezeyanları ile kandırılmaktadır. İnsanlık, sadece zalimden yana olan 'Birleşmiş Milletler' aldatmacasının gözleri önünde korkunç bir soykırıma tanıklık etmektedir. Her platformda ve ortamda; okulda, evde ve sokakta; yakında veya uzakta, gerçek ve sosyal medya ortamında Kudüs davası ve Mescid-i Aksa mücadelesi anlatılmalı, Gazzeli Müslümanların mazlumiyetine dikkat çekilmeli, Müslüman gençlerin gündemi Kudüs olmalıdır. Her Müslüman genç özellikle de zalim ve barbar İsrail'in ürünlerini boykot etmede hassas davranmalıdır. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışanlar, dün olduğu gibi bugün de tarihin karanlık sayfalarında kaybolmaya mahkumdurlar' dedi.

Basın açıklaması yapılan dua ile sona erdi. (DHA)

Kaynak: DHA
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