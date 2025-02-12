MARDİN'de, kar yağışı nedeniyle kapanan 20 kırsal mahallenin yolu, ekiplerin çalışması ile ulaşıma açıldı.
Derik ve Mazıdağı ilçelerinde dün gece etkili olan kar yağışı ile birlikte 20 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla yollar temizlenerek ulaşıma açıldı. Ekipler, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Kar Yağışı Sonrası 20 Kırsal Mahalleye Ulaşım Yeniden Sağlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?