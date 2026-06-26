Mardin'de Karne Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Karne Heyecanı

26.06.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de 235 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Vali Tuncay Akkoyun törene katıldı.

MARDİN'de, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle bin 513 okulda eğitim gören 235 bin 199 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kent genelinde bin 513 okulda eğitim gören 235 bin 199 öğrenci karnelerini alarak, 14 bin 382 öğretmen ile beraber yaz tatiline girdi. Artuklu Selahattin Eyyübi İlkokulu'nda düzenlenen törende, tatile giren öğrencilere karnelerini Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun verdi. Törene ayrıca Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan katıldı.

'UMARIM BU TATİL DÖNEMİNİ ÖĞRENCİLERİMİZ MUTLULUKLA, HUZURLA GEÇİRİRLER'

Geleceğe yönelik hedefleri hakkında öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Vali Akkoyun, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin tamamlanmasıyla birlikte ilimiz genelinde yılsonu karne törenini gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde faaliyet gösteren bin 513 okulda görev yapan 14 bin 382 öğretmenimiz ile eğitim-öğretim faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır. Toplam 235 bin öğrencimiz karne ve yaz tatili heyecanı yaşamaktadır. Okul öncesi eğitim kademesindeki öğrencilerimize gelişim raporu, diğer eğitim kademelerinde eğitim gören öğrencilerimize ise ikinci dönem karnesini takdim ediyoruz. Buradan bütün öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyorum. Umarım bu tatil dönemini öğrencilerimiz mutlulukla, huzurla geçirirler" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Mardin, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Karne Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Almanya’da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi Uzman isimden dikkat çeken sözler Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

13:57
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 14:12:55. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Karne Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.