Mardin'in Yeşilli ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karşıyaka Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, ağaçlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerinden uzak olan yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Kırsal Alanda Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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