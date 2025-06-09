Mardin\'de Kurban Bayramı Tedbirleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla bir dizi tedbir aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kentin belirli noktalarında alınan tedbirler kapsamında trafik akışının sorunsuz akmasını sağladı, yollarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara yardımcı oldu.

Kente araçlarıyla gelen misafirlere broşür dağıtarak en yakın otoparklara yönlendiren ekipler, otoparkları da denetledi.

Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanması beklenen camilerde tedbirler alan ekipler, mezbahaneleri de kontrol etti.