Mardin'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle cami minaresi yıkıldı - Son Dakika
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Mardin'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle cami minaresi yıkıldı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Nahras Camisi'nin minaresi yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar meydana geldi. Güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

12.06.2024 12:56
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MARDİN'de kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Yeşilli ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.

Mardin'in Yeşilli ilçesi Küme Evleri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Nahras Camisi'nin minaresi yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar meydana geldi. Caminin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri de cami avlusunda temizlik çalışması başlattı.

Haber-Kamera Salih KESKİNMARDİN,

Kaynak: DHA

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