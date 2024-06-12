Mardin'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle cami minaresi yıkıldı

MARDİN'de kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Yeşilli ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı.
Mardin'in Yeşilli ilçesi Küme Evleri Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Nahras Camisi'nin minaresi yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar meydana geldi. Caminin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri de cami avlusunda temizlik çalışması başlattı.
Haber-Kamera Salih KESKİNMARDİN,
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