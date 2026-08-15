Mardin\'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Artuklu ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Halil Demir (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Demir'in kontrolünü yitirdiği 47 ACU 509 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.