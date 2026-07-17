Mardin'de Narkotik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de Narkotik Toplantısı Yapıldı

Mardin\'de Narkotik Toplantısı Yapıldı
17.07.2026 16:43
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Narkotik suçlarla mücadele toplantısı İçişleri Bakan Yardımcısı ve valinin katılımıyla düzenlendi.

Mardin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Bölge Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katılımıyla kentteki bir otelde düzenlendi.

Toplantıya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Jandarma Kıdemli Albay Güven Öngören ile Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları katıldı.

Toplantıda, bölge illerinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların, sahada alınan tedbirlerin ve mevcut durumun değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları kapsamlı şekilde istişare edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Narkotik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Narkotik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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