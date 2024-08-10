Mardin\'de Öğrenci Altın Bilekliği Polise Teslim Etti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde 9. sınıf öğrencisi yolda bulduğu altın bilekliği polis ekiplerine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, lise 9. sınıf öğrencisi Hamza Hamo, yerde altın bileklik buldu.

Durumu ailesine anlatan Hamo, ailesinin yönlendirmesiyle bilekliği Mardin Artuklu Polis Merkezi'ne teslim etti.

Polis ekipleri değeri yaklaşık 230 bin lira olan altın bilekliğin sahibinin Merve Akbaş olduğunu belirledi.

Polis merkezinde altın bilekliğini teslim alan Akbaş, Hamza Hamo ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca, Akbaş, lise öğrencisi Hamo'ya çeyrek altın hediye etti.