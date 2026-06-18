Mardin'de Okul Ziyaretleri

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Savur ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eyyüpkoca Savur Soylu İlkokulu ve Ortaokulu ile Savur Kırkdirek İlkokulunu ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Okul ziyaretleri sırasında öğretmenlerin özverili çalışmalarına değinen Eyyüpkoca, "Eğitim meşalemizi Anadolu'nun her köşesinde büyük bir adanmışlıkla taşıyan öğretmenlerimiz, yarınlarımızın mimarlarıdır. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken gösterdikleri sabır ve özveri her türlü takdirin üzerindedir. Başarıyı hedefleyen her çalışmanın daima destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.