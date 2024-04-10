Mardin'de Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin\'de Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10.04.2024 14:23
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Bilal Sarıboğa'nın (23) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Akdoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıboğa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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