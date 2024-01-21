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Mardin'de otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Yalım Mahallesi'ndeki Yalım kavşağında meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin\'de otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
21.01.2024 - 12:23,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yalım Mahallesi'ndeki Yalım kavşağında dün akşam sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 VMS 49 plakalı otomobil ile 47 ABF 267 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu S.A (20), M.K (25), Z.B (23), S.B (15), R.B (55) ve A.B (57) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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