Mardin'de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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MARDİN'de park halindeki hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Zeynel A. (18), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeni Turan Mahallesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Zeynel A. yönetimindeki motosiklet, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada sürücü Zeynel A. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynel A. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.