Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

16.03.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de sağanak yağış sonrası oluşan fırtına, su baskınları ve hasarlara yol açtı. İtfaiye çalışıyor.

MARDİN'in Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Midyat ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı. Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde ise müstakil bir evde su baskını meydana geldi. Evde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'nde de bir evi su bastı. İtfaiye ekipleri, evde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Midyat ilçesinde ise sağanak yağışın ardından etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Olaylarda can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 17:54:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.