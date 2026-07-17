Mardin\'de Seyir Halinde Otomobil Yandı

Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Artuklu-Kızıltepe karayolu Türkmen Deresi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHJ 76 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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