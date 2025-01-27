Mardin'de Sığırcık Kuşlarından Şölen

Mardin'de sığırcık kuşlarından görsel şölen
MARDİN - Mardin'de sığırcık kuşlarının sürü halindeki hareketleri görsel şölen sundu.
Mardin'in Nusaybin ilçesi semalarında sığırcık kuşlarının oluşturduğu manzara izleyenleri mest etti. Kuşlar, gökyüzünde düzenli bir şekilde süzülerek görsel bir şölen sundu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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