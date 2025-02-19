Mardin’de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 19 Gözaltı - Son Dakika
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Mardin’de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 19 Gözaltı

Mardin’de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 19 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de düzenlenen 'Hücre-13' operasyonunda 19 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

19.02.2025 09:19  Güncelleme: 09:20
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-13' operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını, 11'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde K.K.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Hücre-13' operasyonunda, organize suç örgütü üyesi 19 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerden 11'inin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, 30 ruhsatsız tabanca, 21 AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 3 G-3 piyade tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 19 av tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKM makineli tüfeği ele geçirildiğini aktardı.

'MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ'

Şüphelilere yüklenen suçlara ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" dedi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin’de Silah Kaçakçılığına Operasyon: 19 Gözaltı - Son Dakika

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