Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Kızıltepe'de çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki M.İ.D. ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Sanayi Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada M.İ.D. (18) ağır yaralandı.

Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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