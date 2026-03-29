Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Pirinçli Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan M.A. adlı kadın, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. M.A., otomobille Bozbayır Mahallesi'nde ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan M.A., Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Ağır Yaralı
