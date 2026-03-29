Mardin'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika
Mardin'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Ağır Yaralı

Mardin\'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Ağır Yaralı
29.03.2026 12:29
Derik'te evinde silahla vurulan M.A., hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi var.

MARDİN'in Derik ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan M.A. (21) isimli kadın, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Pirinçli Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan M.A. adlı kadın, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. M.A., otomobille Bozbayır Mahallesi'nde ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan M.A., Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika

KYK yurdunda mide bulandıran olay Yangın merdiveninden girip...
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor
Mert Hakan’ın cezaevinden ilk görüntüsü Herkes aynı detaya takıldı
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kızın geçirdiği kazada yeni gelişme Zamanlama manidar
SON DAKİKA: Mardin'de Silahlı Saldırı: Genç Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika
