Mardin'de Siyonizm Sempozyumu
Mardin'de Siyonizm Sempozyumu

Mardin'de Siyonizm Sempozyumu
17.04.2026 13:34
Mardin'de düzenlenen sempozyumda siyonizmin etkileri ve insanlığın geleceği tartışıldı.

Mardin'de "26. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Akademi ve Siyonizm: Siyonizmin Sonu ve İnsanlığın Geleceği" temasıyla düzenlenen sempozyuma, 10 ülkeden 40'a yakın akademisyen katıldı.

Üniversite kampüsünde merkezi dersliklerde eş zamanlı başlayan oturumlarda, akademisyenler gün boyunca bildiri sunacak.

Sempozyumun düzenleme kurulu üyesi MAÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Cengiz, AA muhabirine, sempozyumu 3 yıldır "Akademi ve Siyonizm" temasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Mısır, Filistin gibi farklı ülkelerden 40'a yakın akademisyenin katıldığını belirten Cengiz, şöyle konuştu:

"Siyonizmi dünyanın başına gelen büyük bir sorun olarak görüyoruz. Siyonizm sadece Filistin, Orta Doğu'yla ilgili değildir. Genel olarak dünyayı ekonomik, sosyal, bilimsel, kültürel açıdan etkileyen çok geniş kapsamlı olumsuz etkileri olan bir yaklaşımdır. Biz de siyonizmin etkilerini ve bunlara karşı geliştirilen pratikleri birçok açıdan ele alıyoruz ve insanlığın daha müreffeh ve huzurlu olması için ve bir anlamda siyonisizmden kurtulması için ne tür pratiklerin geliştirilmesini gerektiğini akademik olarak burada tartışıyoruz, konuşuyoruz. Farklı ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Üç ayrı salonda paralel olarak bugün farklı oturumlarda farklı açılardan siyonizmin etkileri ve siyonizme karşı geliştirilen ya da geliştirilmesi gereken pratikleri akademik açıdan masaya yatırıyoruz."

"Sadece Filistin değil bütün dünya özgür olacak"

Sempozyuma katılan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Filistinli Prof. Dr. Halid Üveysi de sempozyumun çok kritik bir zamanda yapıldığını, sempozyumun temasının da çok önemli olduğunu söyledi.

Üveysi, şunları kaydetti:

"Aslında bu siyonist çete düşmeye başladı. Allah'ın izniyle sadece Filistin değil bütün dünya özgür olacak. Bir taraftan İsrail'de bir taraftan Epstein dosyaları ile İsrail'in bölgedeki bütün saldırılarının arkasında olan ABD'de çöküş başladı. Sempozyumda sadece siyonizmin sonunu değil insanlığın geleceğini tartışacağız. Çok önemli bir konu. Dünyanın her yerinde insanlar artık siyonizmin zulmünden bıktı. İrlanda'da insanlar hala sokaklarda, Almanya'da büyük bir baskı altında olsa da insanlar durmuyor. ABD'de, İngiltere'de, batıda artık insanlar onlardan bıkmış. Gerçekten artık onlar da sosyal medyada, sokaklarda kaybetmişler. İnsanlığın geleceğini siyonizmden sonra yeniden tasarlayacağız."

Üveysi, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı da ibadete kapattığını belirterek, herkesin Mescid-i Aksa'ya da sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
