Kahramanmaraş'ta saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş’ta saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi sürüyor

17.04.2026 11:05
Kahramanmaraş Valiliği, okulda meydana gelen saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin devam ettiğini, 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan saldırıya ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Valiliği, olayda yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci olmak üzere fail hariç toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 8 öğrencinin ise farklı hastanelerde tedavileri sürüyor. Bu öğrencilerden 5’inin yoğun bakımda tedavi altında bulundukları bildirildi.

TÜRKİYE’Yİ SARSAN SALDIRI

Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırı, tüm ülkede büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu. Olayın ardından hem güvenlik hem de sağlık ekipleri bölgede yoğun bir çalışma yürütürken, yaralıların hastanelerde tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, bu tür olayların ardından özellikle çocukların ve ailelerin psikolojik destek süreçlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ART ARDA ÖNLEMLER GELDİ

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından Türkiye genelinde okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Emniyet birimleri ve ilgili kurumlar, benzer olayların yaşanmaması için hem sahada hem de dijital ortamda denetimlerini sıklaştırdı.

Özellikle sosyal medyada yayılan tehdit içerikli paylaşımlara yönelik operasyonlar hız kazanırken, birçok ilde asılsız paylaşım yapan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

DİJİTAL TEHDİT VE RADİKALLEŞME GÜNDEMDE

Son günlerde ortaya çıkan olaylar, dijital platformlarda örgütlenen şiddet odaklı grupları da yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, gençlerin bu tür yapılardan korunması için ailelerin ve kurumların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

VALİLİKTEN KRİTİK UYARI

Kahramanmaraş Valiliği, yaptığı açıklamada kamuoyuna önemli bir uyarıda da bulundu. Açıklamada, “Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için resmi kaynakların takip edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ÜLKE GENELİNDE HASSASİYET ARTTI

Yaşanan acı olayların ardından toplumda güvenlik ve çocukların korunması konusundaki hassasiyet en üst seviyeye çıkarken, ilgili kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Son Dakika

Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:49
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
