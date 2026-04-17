Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 81 ilde gerçekleştirilen kontrollerin sonuçları, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER İFŞA EDİLİYOR

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında iki ayrı liste halinde yayımlıyor. Bu kapsamda ürünler ve markalar vatandaşla açık şekilde paylaşılıyor.

HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Son olarak 16 Nisan tarihli liste güncellenirken, bal, zeytinyağı, pide, kaşar peyniri, baharat, tatlı, tereyağı, kebap, köfte ve sucuk gibi birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

PİDE HARCINDA TEK TIRNAKLI ETİ

Listede en dikkat çeken detay ise İzmir’de bir işletmede ortaya çıktı. Denetimlerde söz konusu işletmenin pide harcında tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. Bu durum, kamuoyunda bir kez daha “at ve eşek eti” skandalı olarak yankı buldu.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan o liste;