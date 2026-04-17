Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

17.04.2026 11:00
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği listede birçok üründe hile tespit edilirken, İzmir’de bir işletmenin pide harcında at ve eşek eti bulunması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 81 ilde gerçekleştirilen kontrollerin sonuçları, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER İFŞA EDİLİYOR

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ve “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında iki ayrı liste halinde yayımlıyor. Bu kapsamda ürünler ve markalar vatandaşla açık şekilde paylaşılıyor.

HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Son olarak 16 Nisan tarihli liste güncellenirken, bal, zeytinyağı, pide, kaşar peyniri, baharat, tatlı, tereyağı, kebap, köfte ve sucuk gibi birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

PİDE HARCINDA TEK TIRNAKLI ETİ

Listede en dikkat çeken detay ise İzmir’de bir işletmede ortaya çıktı. Denetimlerde söz konusu işletmenin pide harcında tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. Bu durum, kamuoyunda bir kez daha “at ve eşek eti” skandalı olarak yankı buldu.

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan o liste; 

İzmir'de bulunan "Dönerci Ali'nin Yeri" adlı işletmenin pide harcında "tek tırnaklı" eti tespit edildi. 
    Yorumlar (2)

  • mehmet baş mehmet baş:
    Benim anlamadığım konu bu at ve eşek etini vatandaş yerken belediyeler, bakanlıklar nerede acaba? Niye baştan gerekli denetimleri yaparak bunlara izin veriliyor.Vatandaş at ve eşek etini yedikten sonra, iş işten geçtikten sonra bu markaları ifşa etmek ne kadar doğru? 12 0 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Bu ifşa denetim vs işi boş işler, önemli olan bu denetimleri insanların midesine girdikten sonra değil, yemeden ifşa edip denetlemek... 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
10:49
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
