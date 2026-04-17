Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı
Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı

17.04.2026 11:12
Kahramanmaraş'ta polis başmüfettişi babasına ait 5 silahla okula düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin cesedini teşhis eden rehberlik öğretmeninin ifadesi ortaya çıktı. Öğretmen Mersinli hakkında, "Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmez istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi" dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu’na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silahla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Mersinli’nin ölümünün kesici/delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Mersinli'nin cansız bedenini teşhis eden rehberlik öğretmeni E.İ'nin ifadesi ortaya çıktı. E.İ. "Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmez istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi" dedi.

"OKULA GELMEK İSTEMEZDİ, GELİNCE DE GİTMEK İSTERDİ"

Mersinli'nin cansız bedenini teşhis eden rehberlik öğretmeni E.İ'nin ifadesi ortaya çıktı. E.İ. "Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmez istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi" dedi.İsa Aras Mersinli'ye beşinci sınıftan beri rehber hocalığı yaptığını söyleyen E.İ. şu ifadeleri kullandı:

"Ekran bağımlılığı vardı. Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi. Olay saatinde ben okuldaydım. Üst katlardaki sınıfların dersine giriyordum. Öğretmen eksiğimiz vardı. Üst katta iken bir anda ses duydum. Bir anda tak tak diye ses geldi. Ben sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Ses sürekli olarak geliyordu. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin bir kaçının trafo patladı dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım. Önce 1. şalteri sonra 2.’yi kapattım. Kapattıktan sonra tekrar yukarı çıktım. O esnada ses kesilmişti. Yanımda R.Y. ve F.B. isimli hocalarımız ve tanımadığımız birkaç şahıs vardı. 

"ŞAHSI YERE YATIRDIĞIMIZDA ÜZERİNDEN ŞARJÖR DÜŞTÜ"

İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu. Silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik. Şahsı yere yatırdığımızda üzerinden şarjör yerde düştü. Ben o anda oradan ayrıldım. Diğer öğrencilere, yaralılara bakmaya gittim. 2 yaralı öğrenciyi ambulansa koydum. Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı. Ben yaralı şahsı indirdiğimde İsa’nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak vardı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum"

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
