Mardin\'de Sürücülere Trafik Eğitimi Verildi

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Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce sürücülere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik güvenliği konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması, güvenli bir trafik ortamı oluşturulması amacıyla "Trafik Güvenliği Seminerleri" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerlerinde minibüs, taksi, servis ve otobüs şoförlerinden 408 kişiye, kazaların nedenleri, hızın etkileri, emniyet kemeri kullanmanın önemi, seyir halinde telefonla görüşme yapmanın sakıncaları ve diğer trafik kuralları ile halkla ilişkiler ve iletişim konularında eğitim verildi.

Kapsamının daha da genişletilmesi planlanan eğitimler ile kentte trafik kurallarına uyumun en üst seviyeye çıkarılması ve üst düzey trafik kültürünün oluşturulması hedefleniyor.