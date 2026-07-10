Mardin'de Tam Puan Alan Öğrenci Mutluluğu - Son Dakika
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Mardin'de Tam Puan Alan Öğrenci Mutluluğu

10.07.2026 16:54
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Mehmet Efe Arslanhan, LGS'de 500 puan alarak hayalini gerçekleştirdi. Başarısının sırrı ise planlı çalışma.

Mardin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mehmet Efe Arslanhan, elde ettiği başarının mutluluğunu yaşıyor.

Merkez Artuklu ilçesindeki Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Mehmet Efe Arslanhan, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başardı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tam puan aldığını öğrenen Arslanhan, mezun olduğu okulu ziyaret ederek sevincini öğretmenleri ve okul idaresiyle paylaştı.

Mehmet Efe Arslanhan, sınavda tam puan aldığını, bu süreçte okulunun, ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin destek olduğunu söyledi.

Başarısının sırrının planlı çalışmaktan geçtiğini kaydeden Arslanhan, çok çalışmaktan ziyade eksiklerini giderek ders çalıştığını, Mardin Fen Lisesi'nde okumak istediğini dile getirdi.

Sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyede bulunan Arslanhan, "Bol bol kitap okuyun. Kendinizi rahatlatacak aktiviteler yapın. Kendinizi çok zorlamayın. Durmadan sınavı düşünmeyin." diye konuştu.

Anne ve babasının eğitimci olduğunu belirten Arslanhan, ev ortamında da disiplinden taviz vermediğini anlattı.

LGS'de tam puan alarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Arslanhan, çok mutlu ve gururlu olduğunu sözlerine ekledi.

Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni ve Arslanhan'ın babası Selim Arslanhan da evladıyla gurur duyduğunu söyledi.

Oğlunun disiplinli olduğunu belirten Arslanhan, anne ve baba olarak okulda edindikleri tecrübe sayesinde ev ortamında da gerekli disiplini sağlayarak Mehmet Efe'nin sınava hazırlanmasını sağladıklarını kaydetti.

Arslanhan, eğitimci ve baba olarak oğlunun elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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