Mardin'de Tarihi Tabelalar Sökülüyor - Son Dakika
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Mardin'de Tarihi Tabelalar Sökülüyor

Mardin\'de Tarihi Tabelalar Sökülüyor
15.06.2026 17:42
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Artuklu'da tarihi dokuya aykırı tabelalar Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülmeye başlandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tarihi dokuya aykırı olan tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sökülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu'da yürütülen "Mardin Kentsel Sit Alanı 1. Cadde Cephe Düzenleme Çalışması" kapsamında, Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) hükümlerine uygun olmayan iş yeri tabelalarına yönelik denetimler yapıldığı belirtildi.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tarihi ve mimari doku ile uyumlu olmayan, görünürlük kurallarına aykırı tabelalar tespit edildi.

Denetimler sırasında iş yeri sahiplerine, tabelaların tarihi çevreye uygun şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, tabelaların tarihi yapıya zarar verilmeden sökülmesi, uygulama esasları ve KAİP kapsamında yapılması gereken düzenlemeler ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığının tespit çalışmalarının ardından, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından mevzuata uygun olmayan tabelaların söküm işlemlerine başlandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Artuklu, Mardin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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