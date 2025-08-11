Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, kırsal Gökçe Mahallesi'nde Mehmet Hadi Ç'ye (45) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Mehmet Hadi Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Hadi Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?