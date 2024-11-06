Mardin'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı

Mardin\'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı

Dargeçit'te hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 4 yaralı var.

06.11.2024 16:58
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada yaralanan 5 kişiden Fatma Enücük (60) de kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enücük'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazada ölü sayısı 4'e çıkarken, yaralı 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN(MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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