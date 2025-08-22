Mardin'de Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin turizm potansiyelini geliştirmek ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak amacıyla Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde düzenlenen çalıştay, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök yaptı.

Çalıştayda, Kapadokya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Halil Burak Sakal'ın sunumunun ardından Prof. Dr. Bilgehan Gülcan tarafından interaktif anket çalışması yapıldı.

Akademisyenlerin başkanlığında oluşturulan tematik masa oturumlarıyla devam eden çalıştayda, katılımcılar görüşlerini paylaşarak istişarelerde bulundu.

Mardin'in turizmine yön verecek Turizm Master Planı'nın Kapadokya Üniversitesi tarafından hazırlanacağı belirtilen çalıştayda, 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanan Turizm Master Planı'nın şehrin turizmine kılavuzluk edecek stratejik bir belge olacağı vurgulandı.

Çalıştaya, turizm sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kamu kurum amirleri ve çok sayıda turizm paydaşı katıldı.