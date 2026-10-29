Mardin\'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 35,45 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.