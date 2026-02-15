Mardin'de Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilli ilçesi merkez Gül Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında, evde bulunan Ö.İ. (32), K.İ. (27) ve P.İ. (76) dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde de hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,