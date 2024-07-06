Mardin'de yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yangın çıkan tanker kullanılamaz hale geldi.

İpekyolu kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki tanker, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı.

Sürücü, tankeri durdurarak durumu yetkililere bildirdi.

Tankerdeki yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, tanker kullanılamaz hale geldi.