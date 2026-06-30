Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü.
Kızıltepe ilçesi Şenyurt ve Büyükyrık mahallelerinde ot ve saman, Midyat'ın Kayalıpınar Mahallesi'nde de henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Yangınlar Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?