Mardin\'de Yaya Geçidinde İki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücü 7 Yıl Hapis Cezası Aldı

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MARDİN'de yaya geçidinde hız yaptığı otomobiliyle çarptığı İbrahim Halil Bumanhan (10) ile Orhan Kemal Duva'nın (11) ölümüne neden olan Nurullah Çiçek, yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 14 Temmuz 2024'te Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Çiçek'in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarptı. Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Bumanhan, kurtarılamadı. Orhan Kemal Duva da 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK ŞEKİLDE ŞERİT DEĞİŞTİRMİŞ

Kazaya ilişkin tutulan tespit tutanağında, Çiçek'in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu, yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca Nurullah Çiçek'in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına 'Cani, katil' gibi ifadeler yazdığı görüldü.

YÜZDE 100 KUSURLU BULUNDU

Nurullah Çiçek, 'Taksirle öldürme' suçundan yargılandığı Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 3'üncü duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada sanık Çiçek'in avukatı, mağdur yakınları ile avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 85/2 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep edilerek, kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu dikkate alındığında, sanık Nurullah Çiçek'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B ve 146'ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükleri ihlal ettiği, yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermediği ve yüzde 100 kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Son sözleri sorulan Nurullah Çiçek, kazadan dolayı pişman olduğunu, çarpmamak için fren yaparak direksiyonu çevirdiğini ancak kazaya engel olamadığını söyledi. Çiçek, "Olay nedeniyle çok pişmanım ve çok üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

EHLİYETİ 2 YIL SÜREYLE GERİ ALINDI

Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmayınca mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Heyet, Nurullah Çiçek'in taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğunun sabit olması nedeniyle 6 yıl hapis ile cezalandırılmasına, sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği anlaşıldığından TCK'nın 22/3 maddesi gereğince 2/5 oranında artırılarak 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılacak 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.