Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen cip, kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Ö'ye (58) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmet Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Yaya Kazası: 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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