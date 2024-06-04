Mardin\'de YKS\'ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma

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Mardin'in Savur ilçesinde, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde emek verip yorulduklarını belirtti.

Adayların hedeflediği başarıya bir adımın kaldığını ifade eden Hamidi, "Öğrencilerin, ruh ve beden sağlığının her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu unutmadan bu sınava her türlü endişe ve kaygıdan uzak olarak girmeliler. Hafta sonu yapılacak sınavlara girecek bütün evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyor, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren tüm öğretmenlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geleceğin teminatı gençlerin yanında yer almaya ve her fırsatta onları desteklemeye devam edeceklerini aktaran Hamidi, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav dolayısıyla öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.