Mardin'de Yol Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, Yeşilli ilçesindeki Gül Mahallesi'nde, Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ile yol yapım çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kentin 10 ilçesinde altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan park ve yeşil alanlara kadar vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yaz aylarında özellikle yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mardin'imizin 10 ilçesinde bugün itibarıyla sıcak asfalt, sathi kaplama, stabilize ve kilit parke yol çalışmalarında toplam 400 kilometre üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Bu yaz dönemi boyunca çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah havanın bize müsaade ettiği dönem içerisinde vatandaşlarımıza daha konforlu, güvenli ve güzel ulaşım imkanı sağlayacak yollar yapımına devam edeceğiz."

Hızlı ve kaliteli bir anlayışıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Akkoyun, Yeşilli ilçesinde başlattıkları 7 kilometre sıcak asfalt çalışmalarını bitirip, kısa bir süre içerisinde 20 kilometre üzerinde bir yol çalışması gerçekleştireceklerini bildirdi.

Akkoyun, yapılan çalışmaların kendi araçlarıyla ve plentleriyle ürettikleri asfaltla yapıldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu sayede maliyet anlamıyla daha uygun şartlarla bu hizmeti vatandaşların ayağına getiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda hemşehrilerimize hızlı kaliteli kamu hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız. 4 bin 600 kilometre yol ağının 3 bin 700 kilometresi asfalt, kalan 900 kilometresi üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hedefimiz 900 kilometrenin tamamını asfalt yapmak. Bu sıcakta gayretle çalışan işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de ilçelerinde ciddi bir asfalt çalışmasının yapıldığını belirterek, Vali Akkoyun'a ilçe halkı adına teşekkür etti.