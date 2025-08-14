Mardin'de Yol Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mardin'de Yol Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

14.08.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'deki yol yapım çalışmalarını inceledi ve hizmetleri değerlendirdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, Yeşilli ilçesindeki Gül Mahallesi'nde, Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ile yol yapım çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kentin 10 ilçesinde altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan park ve yeşil alanlara kadar vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yaz aylarında özellikle yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mardin'imizin 10 ilçesinde bugün itibarıyla sıcak asfalt, sathi kaplama, stabilize ve kilit parke yol çalışmalarında toplam 400 kilometre üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Bu yaz dönemi boyunca çalışmalarımız devam edecektir. İnşallah havanın bize müsaade ettiği dönem içerisinde vatandaşlarımıza daha konforlu, güvenli ve güzel ulaşım imkanı sağlayacak yollar yapımına devam edeceğiz."

Hızlı ve kaliteli bir anlayışıyla çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Akkoyun, Yeşilli ilçesinde başlattıkları 7 kilometre sıcak asfalt çalışmalarını bitirip, kısa bir süre içerisinde 20 kilometre üzerinde bir yol çalışması gerçekleştireceklerini bildirdi.

Akkoyun, yapılan çalışmaların kendi araçlarıyla ve plentleriyle ürettikleri asfaltla yapıldığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu sayede maliyet anlamıyla daha uygun şartlarla bu hizmeti vatandaşların ayağına getiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda hemşehrilerimize hızlı kaliteli kamu hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız. 4 bin 600 kilometre yol ağının 3 bin 700 kilometresi asfalt, kalan 900 kilometresi üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hedefimiz 900 kilometrenin tamamını asfalt yapmak. Bu sıcakta gayretle çalışan işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de ilçelerinde ciddi bir asfalt çalışmasının yapıldığını belirterek, Vali Akkoyun'a ilçe halkı adına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tuncay Akkoyun, Politika, Güncel, mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Yol Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Yatakta akıl almaz ölüm 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü

12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
15:52
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
15:50
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu
"Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
15:49
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
Mağlubiyet sonrası 81 yaşındaki antrenör 18 yaşındaki oyuncunun saçını çekti
15:44
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:42
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
15:33
Mbaye Diagne resmen Amedspor’da İşte atmak istediği gol sayısı
Mbaye Diagne resmen Amedspor'da! İşte atmak istediği gol sayısı
15:31
Fenerbahçe’ye kötü haber Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
15:29
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
İpi çeken ekipler gördüklerine inanamadı: Biri ötmeseydi bulunamazdı
15:29
Brezilya’da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
Brezilya'da patlayıcı fabrikasında facia: 9 ölü
15:23
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Peluş oyuncakları pantolonuna doldurarak çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 12:51:23. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Yol Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.