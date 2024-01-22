 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de zanlının kapkaç girişimi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de zanlının kapkaç girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir zanlı, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir kızın elindeki telefonu kapıp kaçtı. Vatandaşların kovaladığı zanlı, kömür çuvallarına takılarak düştü. Zanlı telefonu almadan kaçarken, mağdur kız telefonu yerden aldı. Olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin\'de zanlının kapkaç girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
22.01.2024 - 21:29,
Abone Ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde zanlının kapkaç girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, bir kızın elindeki telefonu kapıp kaçtı.

Vatandaşların kovaladığı şüpheli, sokaktaki kömür çuvallarına takılarak düştü. Bu sırada zanlının elindeki telefon yere düştü. Zanlı telefonu almadan kaçtı. Mağdur kız telefonu yerden aldı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlının kovalamaca sonuca düşmesi ve ardından kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nusaybin, Mardin, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de zanlının kapkaç girişimi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:54:06. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de zanlının kapkaç girişimi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement